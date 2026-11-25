Cerrar su gira internacional de 20 años con una colecta masiva de juguetes para niños de escasos recursos en el objetivo del concierto gratuito “Santa RM Vuelve a la Ciudad”, que se celebrará el próximo sábado 5 de diciembre en esta frontera.
Este espectáculo tendrá lugar sobre la avenida Obregon en su cruce con Campillo, como resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Gim Nogales y Christian Morales mejor conocido como Santa RM, originario orgullosamente de esta frontera, quien, tras recorrer más de 40 ciudades de México, Sudamérica y Canadá, eligió su tierra natal para concluir los festejos de dos décadas de trayectoria.
La última fecha de este espectáculo de 20 aniversario la quiero dar en mi ciudad, quiero que sea el cierre, ¿cuándo la voy a hacer? Pues en diciembre, y aprovechando que va a ser en diciembre, pues hacerlo con una noble causa, hacerlo con una causa bonita, y la que es juntar regalos para los niños más necesitados, darles esa alegría, yo creo que puede ser que haya más necesidades, pero sin duda el mantener la inocencia y la alegría en un niño, yo creo que es algo fundamental, y quisimos crear este evento en compañía de mi esposa Mayline, mencionó Santa RM.
Para multiplicar esta colecta, el alcalde propuso una estrategia de una serie de descuentos en diferentes comercios y restaurantes locales, a quienes entreguen un regalo, juguete en los centros de acopio habilitados antes del concierto, los cuales serán repartidos directamente en las colonias más vulnerables.
Un juguete le cambia la vida, le cambia la vida a un niño en una época navideña y es por eso que con esa alegría se los transmito a ustedes y a todos que nos unamos en esa causa y además pues tengamos la dicha de ver en vivo a Santa RM y aquí lo acompañará en el escenario, indicó el alcalde.