En un encuentro marcado por la sensibilidad y el respeto, Hipólito Sedano Ruiz escuchó a madres buscadoras de esta frontera, mujeres que enfrentan la incertidumbre y el dolor de desconocer el paradero de sus hijos y seres queridos, pero que mantienen viva la esperanza de encontrarlos.
Sedano Ruiz expresó su reconocimiento a la fortaleza de estas mujeres, quienes han convertido el amor por sus familias en una lucha incansable por la verdad y la justicia.
Ninguna madre debería vivir con la incertidumbre de no saber dónde está un hijo. Su lucha no tiene colores partidistas; es una causa humana que nos debe unir a todas y todos, expresó.
Destacó que escuchar a las madres buscadoras es fundamental, pero también lo es reconocer su derecho a obtener respuestas y a recibir atención de las instituciones responsables.
Sedano Ruiz subrayó la importancia de mantener una actitud solidaria, respetuosa y comprometida ante una problemática que trasciende cualquier diferencia política.
Su voz merece ser escuchada, su dolor merece respeto y su lucha merece nuestro respaldo, manifestó.