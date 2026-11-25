El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) confirmó su presencia en la ceremonia inaugural de Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026, celebrada en la ciudad de Puebla, Puebla. Durante el arranque de este encuentro nacional, programado del 23 al 27 de noviembre en el Centro Expositor y el Instituto Tecnológico de Puebla, la delegación fronteriza tuvo la oportunidad de saludar al director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), maestro Ramón Jiménez López.
La comitiva de los Potros acude a la sede poblana respaldada por proyectos de alto impacto científico y tecnológico previamente destacados en la frontera. Entre las propuestas que representan a Nogales en esta justa nacional figuran el robot humanoide “Buki” dentro de la categoría Innovabótica, desarrollado por un equipo integrado por tres mujeres y un hombre, con la participación de Andrea Olmedo González, el proyecto “Silicon Sunset” del área eléctrica y electrónica sobre semiconductores y microchips a cargo de Luis Ángel Vega Ávila, así como el prototipo de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) impulsado por José Luis Egurrola Hugues.
Esta incursión en Puebla consolida una racha de resultados históricos para la institución nogalense, luego de que sus estudiantes conquistaran los cuatro galardones absolutos y 27 medallas en la vigésima quinta Olimpiada Estatal del Conocimiento en Cananea. Con el desempeño sobresaliente de jóvenes como Edwin Paurán Uson Bejarano en Ciencias Básicas y Jacob Alam Valencia García en Ciencias Económico-Administrativas, el plantel aseguró además su lugar entre los 25 mejores tecnológicos del país rumbo al certamen nacional en Celaya, Guanajuato, la próxima semana.
En el marco de la apertura del InnovaTecNM 2026, tuvieron el acompañamiento del maestro Raúl Alonso Ramírez Escobar, quien será juez dentro del evento para evaluar proyectos de todo el país; Vanessa Carola Mak Huerta, Subdirectora de Planeación y Vinculación; Mario Benedicto González León, Coordinador del InnovaTecNM del Instituto y Javier Ignacio Vázquez Cuevas, asesor de uno de los equipos participantes en el área de Semiconductores.
El acercamiento con el titular nacional del sistema, Ramón Jiménez López, permitió proyectar el talento, la creatividad y el compromiso que distinguen a la comunidad estudiantil de Nogales. Con el respaldo institucional que encabeza en el campus fronterizo la directora Sonia Regina Meneses Mendoza, los jóvenes innovadores exponen soluciones aplicadas ante evaluadores y delegaciones de todo México.
El Tecnológico Nacional de México campus Nogales destacó la calidad académica y el espíritu innovador de sus representantes durante esta semana de competencias del 23 al 27 de noviembre. Asimismo, la institución externó un mensaje de aliento para cada integrante de la delegación de los Potros, con el exhorto a cabalgar por la senda del éxito y poner en alto el nombre de Sonora en la máxima vitrina tecnológica del país.