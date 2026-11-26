Más de 400 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales fueron sometidos esta mañana de jueves 26 de noviembre de 2026 a una prueba antidoping sorpresiva que tuvo lugar en las instalaciones del edificio del C4 que alberga a la corporación.
El proceso dio inicio con la prueba realizada al alcalde Juan Francisco Gim Nogales y al comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, así como al regidor presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Martín Elías Ortega López, encargado de la supervisión.
Posteriormente se continuó con el resto de los elementos de la corporación del primero, segundo y tercer turno, quienes depositaron su muestra para llevar a cabo el análisis en el momento, dictando los químicos del laboratorio encargado los resultados al instante.
Por su parte, el alcalde de la ciudad mencionó lo importante que es para las familias nogalenses confiar en quienes tienen la responsabilidad de cuidar su seguridad.
Mi compromiso es que estos procedimientos se desarrollen con seriedad, transparencia y apego a la legalidad, respetando los derechos de nuestro personal y fortaleciendo una corporación profesional, confiable y cercana a la gente, acentuó.
Las pruebas constan de cinco reactivos que permiten detectar el consumo de sustancias como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. Cabe mencionar que hasta la tarde del jueves no se registraron resultados positivos al consumo de alguna de las sustancias mencionadas.