Sin la creación de nuevos impuestos ni incrementos en las tarifas municipales vigentes, la economía de las familias nogalenses mantendrá estabilidad durante el ejercicio fiscal 2027, tras la aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos para el Ayuntamiento de Nogales en una sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales.
De acuerdo con la tesorera municipal, Emma Lizette Maldonado, la proyección aprobada asciende a un monto global superior a los 2 mil 473 millones de pesos —o mil 569 millones sin contar lo que aportan las paramunicipales—, lo que representa un incremento del 3.8 por ciento en comparación con el 2026 y corresponde a la inflación estimada.
Es importante rescatar y resaltar con la ciudadanía que se van a mantener las mismas tarifas que se tienen en 2026; solamente va a haber una diferencia en tema nominal por aquello del aumento de la UMA, pero mantiene el Ayuntamiento los mismos cobros, las mismas tarifas, no hay impuestos nuevos, no hay contribuciones nuevas que recaudar por parte del Ayuntamiento, comentó la tesorera.
Respecto a las inquietudes planteadas por algunos ediles durante el análisis de las cifras, se aclaró que las variaciones observadas en ciertos conceptos obedecen a la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que los costos permanecen sin incrementos reales para los ciudadanos. Además, en algunos rubros se espera un alza, pero no en los precios, sino en la participación de los contribuyentes de acuerdo con el comportamiento de los últimos años.
Que mantengan la certeza de que seguimos teniendo en mente que ellos son prioridad, que estamos para apoyarles en el tema de que se regularicen, de que acudan a las puertas de Tesorería en temas de pagos y que no va a haber un incremento, manifestó.