A pesar de las versiones que circulan en la línea fronteriza sobre un supuesto repunte en las repatriaciones, el flujo de connacionales deportados desde Estados Unidos hacia nuestra frontera se mantiene en niveles mínimos, por lo que el albergue que atiende la ciudad cuenta con un promedio de entre uno y cinco mexicanos por día, descartando por completo una crisis o incremento en la llegada de migrantes.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento, explicó que, para garantizar un retorno digno, existe una nave industrial operada de manera permanente por el Gobierno del Estado, la cual está equipada con camas, regaderas con agua caliente, comedor y área telefónica. Señaló que este espacio brinda asistencia inmediata y entrega una tarjeta de apoyo económico para que los deportados puedan costear su traslado hacia sus lugares de origen.
En los hechos no es el caso; en los hechos podemos decir categóricamente que no es el caso. El flujo migratorio es muy reducido, afortunadamente, y creemos de manera definitiva que, si llegara a incrementarse, tenemos la infraestructura, tenemos las condiciones y, sobre todo, tenemos la voluntad de recibir a nuestros paisanos y atenderlos de manera adecuada y correcta, mencionó el secretario Sedano.
Sobre el perfil de los mexicanos que regresan a nuestro país, el secretario detalló que se trata en su mayoría de personas que residieron durante muchos años en Estados Unidos y que contaban con procesos migratorios abiertos. Agregó que, aunque varios manifiestan haber sido deportados sin motivos suficientes, las autoridades locales se han enfocado en su recepción humanitaria, sin importar sus procesos en el extranjero.
Nosotros nos damos a la tarea de atenderlos, de recibirlos, de hacerlos sentir que se encuentran en su país y que están protegidos y respaldados por el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal de Nogales, comentó.