Escuchar a la ciudadanía, conocer las necesidades de cada colonia y trabajar hombro con hombro son fundamentales para fortalecer la Cuarta Transformación, destacó Hipólito Sedano Ruiz durante su recorrido por la colonia Las Bellotas.
El aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación señaló que quienes participan en este proyecto deben mantener la sensibilidad humana, la empatía y la disposición de escuchar, pues el bienestar de la gente debe estar por encima de cualquier interés personal.
La mejor manera de sacar adelante esta frontera es trabajando juntos, población y gobierno, expresó, al destacar también la importancia de integrar a empresarios, académicos y a los distintos sectores de la comunidad en la construcción de una mejor ciudad.
Como parte de estos recorridos, Hipólito Sedano continúa acercándose a las familias de distintos sectores de Nogales, promoviendo la escucha ciudadana, la unidad y el trabajo conjunto como principios fundamentales de la Cuarta Transformación.