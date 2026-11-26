Con la premisa de que actualmente el programa de becas municipales beneficia a 2 mil 400 estudiantes y se proyecta ampliar el padrón, con prioridad para preparatoria y universidad, la directora de Educación Municipal, Eva Leticia Benítez Arriola, confirmó que el Cabildo y Tesorería afinan los últimos ajustes para dar luz verde al anuncio en los próximos días.
Esto ocurre al encontrarse en la recta final de la convocatoria 2025; de ahí que la Dirección de Educación Municipal prepare la publicación de la convocatoria de becas municipales 2026, la cual contempla un incremento presupuestal y la ampliación del número de estudiantes beneficiados, particularmente en los niveles de educación media superior y superior.
La titular de la dependencia informó que el anuncio oficial se dará a conocer en los próximos días, una vez que concluyan los ajustes y negociaciones presupuestales que actualmente se desahogan en el Ayuntamiento, al detallar que buscan superar la meta del ciclo anterior para respaldar a más familias nogalenses.
Ahorita tenemos 2 mil 400 alumnos beneficiados; esperemos aumentar un poquito más esa cantidad de alumnos, y se pretende hacerlo en los niveles de lo que viene siendo preparatoria y universidad, que son los alumnos donde requieren más el apoyo, señaló.
Respecto al compromiso anunciado por el presidente municipal para fortalecer históricamente la inversión en este rubro, Benítez Arriola confirmó que habrá un aumento en el presupuesto asignado a becas, aunque precisó que aún espera la notificación oficial del monto definitivo.
Explicó que el tema se ha abordado en reuniones extraordinarias de Cabildo, así como en un encuentro de trabajo en corto en el que participaron el alcalde, la tesorera municipal, la regidora del ramo y la propia Dirección de Educación, con el propósito de dar luz verde a las bases del programa.
Una vez definido el techo financiero y estructurada la convocatoria 2026, esta será presentada ante el Comité de Educación para su conocimiento y validación antes de abrir formalmente el registro a la comunidad estudiantil.