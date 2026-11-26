En el marco del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, reafirmó que el modelo económico del Humanismo Mexicano ha demostrado con resultados que el desarrollo productivo y la justicia social caminan de la mano, rompiendo de raíz con décadas de abandono hacia la clase trabajadora.
Ante simpatizantes y ciudadanía de la frontera, Julia Huerta puso en el centro del debate político la realidad cotidiana de Nogales como motor industrial de Sonora, destacando que la recuperación del poder adquisitivo impulsada por la Cuarta Transformación impacta directamente en el bienestar de millones de hogares mexicanos y tiene un significado profundo en la región.
Aquí en Nogales, una ciudad industrial y trabajadora, sabemos muy bien lo importante que es recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario. Aquí sabemos lo que significa levantarse temprano, madrugar, trabajar largas jornadas y sacar adelante a nuestras familias, expresó.
Durante décadas nos dijeron que México tenía que ofrecer salarios baratos para poder competir; nos vendieron esa política neoliberal. Hoy estamos demostrando que la economía puede crecer mientras se reconocen mejores derechos para quienes trabajan, puntualizó.
Huerta reiteró su compromiso de fortalecer la organización territorial en Nogales, defendiendo los principios de soberanía nacional, prosperidad compartida y cercanía con el pueblo, para garantizar que la transformación siga traduciéndose en mejores condiciones de vida para todas las familias nogalenses.
En Nogales sabemos lo que cuesta madrugar y sacar adelante a la familia. Durante décadas el neoliberalismo nos vendió la idea de competir con salarios de hambre; hoy, con la Cuarta Transformación, demostramos que la economía crece cuando se respetan los derechos de quienes trabajan; seguimos defendiendo la transformación y la soberanía desde nuestra frontera, manifestó Julia Huerta.