La segunda etapa de rehabilitación y modernización del estadio de béisbol Alberto Hoeffer se encuentra en su fase final, informó el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez Rodríguez. Los trabajos se realizan con recursos municipales, como parte del proyecto impulsado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
El funcionario explicó que las labores se concentraron en el acondicionamiento del espacio destinado a la transmisión de los encuentros deportivos, ubicado en la parte superior de las gradas, así como en los acabados de pisos y graderías, para mejorar la funcionalidad de las instalaciones y brindar mayor comodidad a deportistas y aficionados.
El proyecto integral contempla una inversión global aproximada de 19.1 millones de pesos para la modernización del alumbrado, la rehabilitación interior y la remodelación de la fachada del recinto.
Para esta última intervención, el Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN) aprobó por unanimidad el financiamiento correspondiente, durante una sesión en la que participó el presidente municipal.
Durante la rehabilitación, el IMDEN habilitó sedes alternas, entre ellas los estadios Kinkas Valencia, Gómez Morín, Mascareñas y Villa Sonora, para dar continuidad a las actividades deportivas. El vicepresidente de la Liga Municipal de Béisbol, Ramiro Mariscal, reconoció la disposición del alcalde para atender las necesidades de este espacio.
Martínez Rodríguez precisó que, una vez concluidas las labores interiores, se estará a la espera de la programación de los trabajos de remodelación de la fachada. Asimismo, señaló que el IMDEN contempla promover encuentros y torneos municipales, estatales, nacionales e internacionales para fortalecer la actividad deportiva y aprovechar las instalaciones renovadas.
El director del IMDEN destacó que estas mejoras permitirán contar con espacios más funcionales para la práctica del béisbol y ofrecer mejores condiciones a las familias que asisten a los encuentros.
De acuerdo con la Liga Municipal de Béisbol, en este recinto participan, en promedio, 1,500 beisbolistas de las categorías infantil, juvenil, primera fuerza, segunda fuerza y veteranos, sin considerar a los integrantes de equipos de la industria maquiladora y de otras ciudades. El estadio fue construido en 1938, en un terreno donado al municipio por la familia Hoeffer.