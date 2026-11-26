En un ambiente de cordialidad y cercanía, Ramón Baldenebro, acompañado de su equipo Team Balde, regresó a la colonia Fuente de Plata para realizar un recorrido por sus calles y reencontrarse con las y los vecinos del sector.
Durante la visita, recibió muestras de afecto y una buena respuesta por parte de las familias, quienes participaron en conversaciones e intercambiaron puntos de vista sobre la organización del movimiento de transformación.
Esta no es la primera ocasión en que Baldenebro visita Fuente de Plata, donde ha mantenido encuentros con sus habitantes, fortaleciendo una relación de confianza y diálogo que busca mantenerse de manera constante.
En el marco de su aspiración a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, destacó la importancia de mantener la organización y la participación ciudadana desde las colonias.
Finalmente, reiteró que los recorridos a ras de suelo continuarán en distintos sectores de la ciudad, privilegiando el encuentro directo con las familias y la escucha de sus voces.