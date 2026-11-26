La creatividad y la energía artística local se pudieron escuchar con fuerza tras darse a conocer los ganadores del Segundo Concurso Municipal de Composición e Interpretación Musical, en honor al maestro Juan López, como parte del programa de Estímulos Municipales para la Cultura y las Artes en este 2026, lo que confirmó que en Nogales hay una gran cantidad de talento y un sólido dominio del escenario desde todos los rincones.
Si bien el premio por el primer lugar estuvo disputado de manera férrea, al final se impuso la trayectoria y fuerza musical de Noche Eterna, agrupación que cautivó con la calidad de su propuesta y una destacada participación que reflejó años de disciplina y entrega sobre el escenario, posicionándose como la más sobresaliente en esta segunda edición.
En segundo sitio se colocó la también legendaria agrupación Represión y Hoztil se posicionó en el tercer peldaño, demostrando la diversidad de estilos y la solidez interpretativa que nutren el talento fronterizo, ya que ambas propuestas recibieron un amplio reconocimiento por el esfuerzo y la autenticidad plasmados en cada una de sus ejecuciones.
De la misma forma, el jurado otorgó una mención honorífica a Noellie, destacando su sensibilidad artística y el potencial creativo mostrado durante el certamen; esta distinción subrayó la importancia de abrir los escenarios y las vitrinas de expresión tanto a proyectos consolidados como a nuevas voces en el ámbito musical.
Con la conclusión de esta convocatoria, los EMCA de este 2026 consolidaron el compromiso de continuar el respaldo a los músicos locales, ya que de esta manera se fortalece la cultura al brindar plataformas dignas donde el talento encuentre el impulso necesario para seguir creando y compartiendo arte.