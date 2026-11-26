Con una inversión de 150 mil 69.20 pesos, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales realizó la entrega simbólica de obras de rehabilitación en la Escuela Primaria “Profr. Cosme Méndez Paco”, ubicada en el fraccionamiento Bellotas, con beneficio directo a una matrícula de 410 alumnos.
El acto protocolario, efectuado en la explanada del plantel con la participación de la escolta y la comunidad estudiantil, fue encabezado por el director ejecutivo del organismo, Genaro Vecerra Álvarez, en representación del Consejo Directivo que preside Daniel Rivera Ontiveros. Al evento también asistieron la directora de Educación Municipal, Eva Leticia Benítez Arriola; representantes del Comité del Programa Proyecto Nogales, y el director de la institución, Luis Abelardo Díaz Cinco.
La intervención, que dio inicio a partir de una visita de diagnóstico realizada el pasado 15 de septiembre, se enfocó en resolver necesidades prioritarias de higiene e infraestructura básica para la jornada escolar. Las mejoras entregadas incluyen sanitarios para niñas y maestras con instalación de siete tazas de baño, desazolve profundo y nivelación de líneas, ajuste de puertas y mamparas divisorias, colocación de un lavamanos de pedestal para docentes, rehabilitación de cuatro llaves y tuberías con resane en mesa de vitropiso, instalación de una lámpara, limpieza profunda y pintura general interna.
En sanitarios para niños y maestros, se hizo la instalación de cuatro tazas de baño y tres mingitorios con llaves de una sola descarga, desazolve de líneas, un lavamanos de pedestal para docentes, rehabilitación de cuatro llaves y tuberías, ajuste de puertas y mamparas, además de limpieza profunda y pintura integral.
Como parte integral de los beneficios, se remodelaron bebederos con filtros, llaves, tubería y cambio de lámina en la techumbre; limpieza y pintura en muros externos, rejas y accesos, con puertas diferenciadas en colores rosa mexicano y azul rey, instalación de señalización oficial y colocación de una tapa nueva para el tinaco del aljibe.
Vinculación entre industria y educación
Esta obra representa el proyecto número 360 del Programa Proyecto Nogales, una iniciativa impulsada por 22 empresas manufactureras afiliadas a Index Nogales con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico en la frontera.
Durante la ceremonia, miembros del comité del programa entregaron una placa simbólica para formalizar el donativo, mientras que la dirección de la escuela otorgó un reconocimiento a Index Nogales en agradecimiento por el respaldo brindado a la comunidad escolar.
Las renovadas instalaciones beneficiarán diariamente a los 260 alumnos del turno matutino y a los 150 del turno vespertino que acuden al plantel ubicado en la calle Fresno Blanco número 4, lo que reafirma el impacto social del sector maquilador en el desarrollo educativo de Nogales.