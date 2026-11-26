El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Bienestar Social, invita a niñas, niños y sus familias a disfrutar de las tradicionales posadas navideñas que se realizarán en los centros comunitarios de distintas colonias de la ciudad.
La directora de la dependencia, Aracely García, informó que estas celebraciones buscan ofrecer espacios de convivencia familiar y llevar alegría a la niñez nogalense durante la temporada navideña.
Las actividades comenzarán este viernes 27 de noviembre en el Centro Comunitario de la colonia Las Torres, de 3:00 a 5:00 de la tarde.
El sábado 28 de noviembre, las posadas se realizarán en los centros comunitarios de La Esperanza y Tápiros, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. El domingo 29 corresponderá a los centros comunitarios de Flores Magón y Jardines de la Montaña, en el mismo horario.
Esperamos a todos los niños. Estamos preparando una gran celebración, cien por ciento familiar y gratuita, en la que podrán disfrutar de comida, dulces, piñatas y mucha diversión, expresó.
Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a estas celebraciones y acudir a las sedes programadas para disfrutar de las actividades que Bienestar Social ha preparado para esta temporada.