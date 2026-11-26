Tras la convocatoria urgente de la Sociedad de Padres de Familia para una toma pacífica de la Escuela Secundaria Técnica No. 3 “Adolfo López Mateos” este jueves 26 de noviembre a las 6:30 horas, autoridades educativas y municipales sostuvieron una reunión en el plantel con representantes de las familias y alcanzaron acuerdos para encaminar soluciones a la falta de personal docente y al mantenimiento general.
Al concluir el encuentro, la directora de Educación Municipal, maestra Eva Leticia Benítez Arriola, informó que el supervisor de la zona estableció un diálogo directo con los padres de familia y la dirección escolar, lo que permitió trazar rutas de atención a las inconformidades.
La funcionaria explicó que la problemática principal deriva de la ausencia de algunos maestros, en ciertos casos por motivos de salud e incapacidades médicas, y en otros por vacantes solicitadas desde hace tiempo que aún carecen de respuesta oficial. Aclaró que el plantel atiende de manera constante a los grupos para evitar que el alumnado permanezca sin supervisión o en situación de riesgo, aunque las familias detectaron estas plazas descubiertas al notar la falta de calificaciones.
Respecto a la inquietud de la comunidad escolar, Benítez Arriola exhortó a los padres a conocer los procedimientos administrativos del sistema educativo, pues la asignación o el relevo de docentes no depende de los directivos de la secundaria, sino de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y de la disponibilidad presupuestal.
No es exclusivo de los directivos; a veces se tiene que esperar por diferentes situaciones, como los presupuestos. Ellos no deciden quién se retira o quién llega; eso tiene que llegar directamente de la Secretaría de Educación, puntualizó.
Desde el ámbito municipal, la titular del área reiteró la disposición del Ayuntamiento de Nogales para servir como enlace con la SEC mediante canales de comunicación directa, con el objetivo de agilizar la cobertura de las vacantes y evitar mayores afectaciones al aprovechamiento estudiantil.
Sobre las quejas por el deterioro de los sanitarios, reconoció que el cierre del ejercicio presupuestal impide disponer de recursos inmediatos para obra; sin embargo, planteó alternativas viables de respaldo. Detalló que la secundaria cuenta con módulos de baños en muy buenas condiciones que permanecen sin uso, por lo que buscarán realizar un dictamen técnico que determine la causa y permita habilitarlos.
Llamado a la corresponsabilidad familiar
La maestra Eva Leticia Benítez Arriola invitó a las madres y padres de familia a trascender la queja y sumarse de forma activa al trabajo cotidiano de la institución. Desde su propia experiencia familiar, enfatizó que el personal docente requiere respaldo y que la formación de los jóvenes exige una labor tripartita entre autoridades, maestros y hogares.