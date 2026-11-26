Dos hermanos residentes de la colonia Héroes perdieron la vida al interior de su domicilio, donde se registró un incendio la mañana de este jueves 26 de noviembre por razones aún desconocidas.
De acuerdo con los reportes preliminares, se trató de Rosa, de 58 años, y Omar, de 47 años, ambos con discapacidades de nacimiento, quienes se encontraban solos al momento del incendio.
Residentes del lugar detallaron a las autoridades que la mamá de “los niños”, como eran conocidos en el sector, se encuentra hospitalizada tras sufrir un accidente y que ellos estaban encargados a un vecino.
El reporte oficial indica que en horas de la mañana se reportó al 911 un conato de incendio en un domicilio de la calle Río Mixteco de dicho sector. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, quienes encontraron el inmueble en llamas.
Vecinos del lugar informaron a los cuerpos de rescate que dentro de la vivienda había dos personas, por lo que se abocaron a sofocar las llamas y localizarlas; desafortunadamente, al ser encontradas, ambas ya no contaban con signos vitales.
Finalmente, el fuego pudo ser controlado. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fatal incendio y las condiciones en las que fueron localizados los cuerpos de las víctimas.
Al sitio acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos del Servicio Médico Forense, quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley, y los restos fueron trasladados a una funeraria local.