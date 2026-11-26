La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, destacó la importancia que representan los ciudadanos fronterizos para el Movimiento, quienes son los principales actores del cambio impulsado por la Cuarta Transformación.
Estamos recorriendo las colonias de la ciudad”, expresó, “atendiendo y escuchando a los simpatizantes de nuestro partido Morena, porque ellos son el activo más importante y son la base de nuestro Movimiento como actores del cambio en el país.
Los simpatizantes de Morena que están en las colonias son la principal fuerza que tenemos”, aseguró, “son a quienes nos debemos porque siempre están atentos al trabajo y las acciones que lleva a cabo el partido para apoyar y respaldar a la comunidad.