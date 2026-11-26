Tras la reciente modernización eléctrica y estructural del Estadio Alberto Hoeffer, la ciudad proyecta abrir este espacio a conciertos y espectáculos masivos de talla internacional, lo que generará recursos; si bien el deporte seguirá siendo la prioridad, se busca aprovechar el inmueble para financiar el mantenimiento de otras unidades deportivas.
El director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, explicó que ya durante el 2026 se rechazaron solicitudes de promotores con espectáculos de Los Ángeles Azules, María José y Contacto Norte por falta de reglamentación. Señaló que, tras triplicar los sanitarios, rehabilitar gradas y realizar mejoras de infraestructura eléctrica entre 2025 y 2026, el estadio ya cumple con las condiciones técnicas necesarias sin afectar el terreno de juego.
Este estadio es de la ciudad, lo administra el Instituto del Deporte y lo utilizan los deportistas, y ese recurso que entrara sería para los mismos deportistas. Eso es una gran ventaja porque se hace autosuficiente; inyecta ese ingreso que puede tener para otros lugares como la Gómez Morín, como Mascareñas, como otros lugares que requieren ese mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas. Entonces, sería algo que ganaríamos por rubro, por áreas, por comunidades, y pues estaría muy bien que se realizara este tipo de acciones, comentó Martínez.
Respecto a la logística, el titular del IMDEN precisó que los eventos masivos deberán calendarizarse con tres a seis meses de anticipación para no empalmarse con torneos locales o nacionales, y mencionó que se replicarán los modelos multifuncionales del gimnasio Carlos Hernández Carrera, garantizando mediante acuerdos con promotores que el campo quede listo para jugar beisbol al día siguiente.
Primero que nada, decirles que ya hemos tenido tres solicitudes: tuvimos la solicitud de un promotor para tener a Los Ángeles Azules, tuvimos otro promotor que tuvo a bien solicitarnos el estadio para Contacto Norte y para María José. Son tres eventos de artistas internacionales que se negaron totalmente. ¿Por qué? Porque no cumplíamos con las condiciones, mencionó.