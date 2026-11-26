Más de veinte dependencias estatales y municipales realizaron un esfuerzo en el Museo de Arte de Nogales para acercar las rutas de atención gratuita y preventiva a la población en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto se llevó a cabo la tercera Feria Naranja, iniciativa impulsada por el Instituto Nogalense de las Mujeres desde 2024 para honrar el legado de la lucha de las hermanas Mirabal frente a la opresión, mencionó la directora de esta dependencia, Daniela Pérez Esquer.
El evento, encabezado por el presidente municipal Juan Gim Nogales y la presidenta de DIF, Griselda Quintero, contó además con la presencia de autoridades estatales y municipales, quienes instalaron alrededor de 23 módulos de servicio con temas como la función del dispositivo Salva, prevención del delito, asesorías de desarrollo económico, bienestar social, salud y otros servicios institucionales.
Vemos estos últimos años que ha incrementado el tema de las denuncias, lo que nosotros no lo vemos como una desventaja, sino que ya vemos que más mujeres han sido informadas y que ya conocen la ruta que hay que seguir o acuden a las instancias correspondientes para poder brindar el acompañamiento, mencionó Pérez.
Para ampliar el alcance de estas acciones, el organismo mantiene convenios de colaboración con la industria maquiladora, logrando intervenir también en centros laborales donde se concentra un alto porcentaje de mujeres que desconocían los canales institucionales de apoyo. Esto se complementa con una estrategia territorial que también abarca secundarias, preparatorias y universidades, donde se genera un entorno de confianza fuera del aula para que las jóvenes puedan exponer situaciones de riesgo.
Entonces, al momento de enterarse de que nosotros existimos, del sinfín de dependencias que atendemos de manera especializada, ahí es donde tenemos la oportunidad de detectar, y la verdad es que sí se ha llevado mucho a cabo el tema de detección a través de esta estrategia territorial, comentó.