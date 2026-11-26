Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos y estudios clínicos de sus residentes, el asilo de ancianos de Nogales realizará una venta de carne asada este sábado 28 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, ya que, al ser una institución autogestora, depende directamente de este tipo de actividades y la solidaridad ciudadana para sostener la atención diaria de los adultos mayores que ahí habitan.
El padre Edgardo Gámez, director del Asilo de Ancianos Franciscano, explicó que el platillo tendrá un costo de 120 pesos e incluirá tres tacos de carne asada acompañados de uno de frijoles. Mencionó que el llamado está especialmente dirigido a las familias que acostumbran descansar de la cocina el fin de semana, invitándolas a sumarse a esta noble causa antes del inicio de las fiestas decembrinas.
Sabemos que muchas de las familias los sábados y los domingos se prohíben hacer comida, entonces en base a eso estamos invitando a todas las familias que quieran apoyarnos en esta rica carne asada. Sabemos que todo lo que se recaude es precisamente para los medicamentos, para los estudios de nuestros adultos mayores; están todos invitados, comunicó el párroco.
Además de la participación por medio de la carne asada, Gámez recordó que la institución cuenta de manera constante con gastos cotidianos recurrentes, por lo que mantienen abierta la recepción de donativos en especie, y listó como necesidades permanentes pañales para adulto, alimento en general y productos químicos para mantener la limpieza e higiene de las instalaciones.
Pues agradecerle a la comunidad de Nogales que siempre está pendiente de nosotros; sabemos de la generosidad de esta hermosa tierra, que es una comunidad muy generosa, y esperando pues se la pasen también muy bien en todos estos días que próximamente vienen las fiestas, ya vamos a empezar el Adviento y también pues el próximo mes Navidad. Dios los bendiga a todos, compartió Gámez.