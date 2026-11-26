Ante militantes y simpatizantes reunidos en asamblea informativa en esta frontera, Julia Huerta, aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Nogales, rindió un reconocimiento a los hombres y mujeres que durante décadas han sostenido la lucha de la izquierda en México y en Sonora.
Durante su mensaje, Huerta subrayó que el esfuerzo persistente de generaciones de luchadores sociales hoy rinde frutos tangibles, al verse coronado en políticas de justicia social que priorizan y dignifican la vida de la población que menos tiene.
En ese marco de reconocimiento a la trayectoria y congruencia, hizo una mención especial y destacada a la senadora Lorenia Valles Sampedro, actual coordinadora de Morena en Sonora, a quien señaló como un referente de constancia y compromiso con las causas del pueblo.
En Sonora tenemos compañeras y compañeros que han dedicado muchos años de su vida a esta tarea; una de ellas, nuestra compañera Lorenia Valles Sampedro, expresó Huerta ante el aplauso de los asistentes.
Julia Huerta convocó a la militancia y a la sociedad nogalense a cerrar filas y caminar en unidad como una sola fortaleza política y social junto al Movimiento de Regeneración Nacional, con el objetivo de consolidar el proyecto de transformación y defender la soberanía nacional desde el norte de Sonora.