Con el propósito de revisar los proyectos de saneamiento previstos para 2027, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de instituciones y organismos del sector hídrico.
El director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, informó que el encuentro se realizó en el Palacio Municipal, con la participación de representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).
Durante la reunión se analizaron siete proyectos orientados a mejorar el tratamiento de aguas residuales y el manejo de aguas pluviales en distintos sectores de la ciudad.
Nos enfocamos en las obras de saneamiento que comenzarán el próximo año, explicó Sandoval Mendoza.
Sandoval Mendoza destacó que estas acciones forman parte del programa integral de saneamiento impulsado por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, en coordinación con los gobiernos estatal y federal.
Se trata de un programa impulsado desde el Gobierno Federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y con el respaldo del alcalde Juan Francisco Gim. Estas acciones serán posibles gracias al apoyo económico del Gobierno Federal, señaló.
Finalmente, reiteró que el saneamiento y el suministro de agua potable continuarán como prioridades en la agenda del organismo, con el objetivo de mejorar los servicios y contribuir al bienestar de las familias nogalenses.