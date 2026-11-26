Un trabajador de obra reportó a las autoridades que fue víctima de robo de herramientas al interior de su camioneta al acudir a hacer un presupuesto en un domicilio de la colonia Moderna.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 20:12 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un robo al interior de un vehículo estacionado sobre la avenida Álvaro Obregón y calle 27 de Agosto, de dicho sector.
En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el afectado, de nombre Luis Ángel, quien manifestó que acudió al establecimiento denominado cafetería Joka a bordo de un vehículo Ford Ranger, de color blanco, con la finalidad de cotizar un trabajo.
Dijo que, al salir del establecimiento a las 07:20 horas, se percató de que habían robado de su camioneta una caja de herramientas de la marca Husky, de color negro, que contenía herramienta diversa con un costo estimado de 25 mil pesos.
Ante ello, los agentes hicieron del conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado.