Un hombre, de 58 años, que presuntamente robó dos pantalones de mezclilla de la tienda Walmart fue detenido con la mercancía y hoy enfrentará un proceso penal tras ser vinculado a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Martín Francisco "N", de 58 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo en establecimiento comercial abierto al público, cometido en perjuicio de dicha tienda de Nogales.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 17:22 horas, en el establecimiento comercial ubicado en calle Arcadia, colonia El Greco, cuando el imputado ingresó al local y se apoderó de dos pantalones de mezclilla color azul, propiedad de la empresa comercial.
La investigación establece que el hombre ocultó las prendas debajo de su chamarra y cruzó el área de cajas sin realizar el pago correspondiente, por lo que fue detectado y detenido cuando aún tenía los objetos en su poder.
Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención; posteriormente, la representación social formuló imputación y obtuvo el auto de vinculación a proceso, al considerar suficientes los datos de prueba expuestos para establecer la probable participación del imputado en los hechos investigados.
Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.