Sin registrar resultados positivos hasta el momento, el Gobierno Municipal aplicó exámenes toxicológicos a la mayoría de los elementos activos de Seguridad Pública en Nogales, en una jornada preventiva a la que se sumó voluntariamente el alcalde Juan Gim Nogales. Este ejercicio, de acuerdo con el munícipe, tiene como principal objetivo fortalecer la confianza ciudadana y certificar que los agentes encargados de portar armas de fuego y uniforme operan libres del consumo de sustancias ilícitas.
El presidente municipal declaró que la evaluación se realizó a la totalidad del estado de fuerza que no se encuentra en periodo vacacional y continuará aplicándose de manera periódica dentro de la corporación. Agregó que, de acuerdo con las autoridades, estas pruebas permiten prevenir riesgos operativos tanto para los propios oficiales como para sus compañeros y la comunidad en general.
Es un ejercicio para generar confianza. Generar confianza, principalmente, y como bien dice, yo participé, para poner el ejemplo, y pues participaron la mayoría de los policías, los que no andan de vacaciones, pero se va a seguir con este antidoping, mencionó el alcalde.
Si hubiera alguien, nuestra responsabilidad es orientarlo para que salga de esas condiciones que no son favorables ni para él ni para su familia. Es con ese propósito también, indicó.