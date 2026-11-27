Una mujer empleada de un Modelorama reportó a las autoridades que fue víctima de un sujeto armado que la despojó de dinero en efectivo producto de las ventas.
El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 21:22 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al establecimiento comercial ubicado en la avenida Tecnológico y calle Santa Teresa, de la colonia Flores Magón, donde reportaban un robo con violencia.
Al arribar al lugar, se entrevistaron con una empleada del establecimiento, quien manifestó que momentos antes ingresó un sujeto que vestía chamarra negra y gorra de color beige o gris; añadió que este se dirigió hacia ella y sacó de entre sus prendas de vestir un objeto con características similares a un arma de fuego de color cromado.
Dijo que el delincuente la amenazó y le exigió el dinero producto de las ventas, por lo que, por temor, ella le entregó una cantidad aproximada de entre tres mil y cuatro mil pesos; posteriormente, el ladrón se retiró corriendo del lugar.
Sobre estos hechos, dicha autoridad dio conocimiento al Centro de Atención Temprana.