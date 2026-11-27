La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, informó que la actividad contará con dos modalidades: una carrera de cinco kilómetros para quienes deseen participar de manera individual y una caminata de dos kilómetros en la que podrán acudir acompañados de sus mascotas.
Explicó que la convocatoria combina la activación física con una causa solidaria en beneficio de los animales de compañía. Para inscribirse, cada participante deberá aportar cinco kilogramos de croquetas para perro o gato.
La salida está programada para las 7:00 de la mañana en el campo Jesús “Jegar” García, de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses. Las primeras 100 personas inscritas recibirán una camiseta conmemorativa y su número de participación.
Las personas interesadas podrán inscribirse y solicitar información en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte y del Centro de Atención y Bienestar Animal.
García Ruiz destacó que esta iniciativa busca sumar a la comunidad al cuidado de perros y gatos, fortalecer la tenencia responsable y promover la solidaridad mediante una jornada de convivencia y actividad física.