Vestidos de gala, coronas, música y decenas de sonrisas iluminaron el Coliseo Taurino durante la celebración de los primeros XV años comunitarios de carácter masivo en esta frontera, un evento altruista que hizo realidad el sueño de 30 niñas y un jovencito.
La iniciativa fue encabezada por el colectivo Las 4 de Nogales, representado por Blanca Arriaga y Silvia Ortega, en alianza con Fabricando Sueños HMO Nogales, dirigido por Teresa Rivera, contando además con la participación y conducción de Jaime Francisco Carreros, creador de Pláticas de Barbas.
De acuerdo con Teresa Rivera —quien destacó la solidaridad cien por ciento en especie de los ciudadanos—, el proyecto de Fabricando Sueños nació hace dos años con eventos enfocados en casas hogar. Tras la positiva respuesta de la comunidad, decidieron unir esfuerzos con Las 4 de Nogales para lanzar una convocatoria pública y llevar a cabo esta primera edición masiva.
Uno de los pilares de la organización fue la transparencia y el trabajo comunitario, ya que el evento se concretó únicamente mediante aportaciones en especie, sin recibir donativos económicos.
Todo es con base en donaciones en especie, nada económico; no recibimos dinero de ninguna índole. Toda la gente que está apoyando lo está haciendo de corazón. Desde la persona que donó una cuchara, un tenedor, el recinto, uñas, peinado, maquillaje, vestidos; este evento no hubiera sido posible sin las donaciones de todos ustedes, expresó Rivera.
Un mensaje de paz y gratitud
La celebración también contó con la bendición del presbítero Joaquín Ferrer durante una eucaristía especial en la iglesia de San José, quien dirigió un emotivo mensaje a los jóvenes y reconoció la labor de quienes hicieron posible la velada.
Es un grupo muy hermoso, muy maravilloso. Hay que aprender en la vida a ser feliz, y la felicidad consiste en tener paz en el corazón; es la alegría que va dentro. Dios me las bendiga, la Virgen María me las proteja y las acompañe siempre en su vida, señaló el sacerdote, quien extendió sus felicitaciones a los voluntarios y patrocinadores.
“Nogales unido”: lanzan nuevo reto solidario para Navidad
Visiblemente emocionado, Jaime Francisco Carreros, de Pláticas de Barbas, calificó a las organizadoras como “unos ángeles” y resaltó la importancia de rescatar el tejido social a través de estas causas.
Sentimos una euforia tremenda de ver tantas niñas y familias felices. Sigan, únanse, porque la empatía se está perdiendo. Nogales unido es fuerte y aquí está la prueba, afirmó.