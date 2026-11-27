Con una delegación de 12 equipos integrados por estudiantes de seis planteles, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE) cerró una sobresaliente participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Sonora 2026 (FEMECI 2026), celebrada en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.
La frontera tuvo una representación de alto nivel a través de los planteles Nogales I y Nogales II, cuyos alumnos llevaron propuestas tecnológicas enfocadas en la sustentabilidad, el uso de energías limpias y la automatización.
El plantel Nogales I presentó el proyecto Eco Raíz, un sistema de energía solar para el manejo eficiente del agua y la germinación, obra de los estudiantes Briana Chanel Valenzuela Martínez, Alan Fabián Berrelleza Moroyoqui y Deborah Esther López Leyva, iniciativa científica bajo la asesoría y guía de la química bióloga parasitóloga Erika Almanza Sepúlveda.
El plantel Nogales II compitió con el proyecto Sistema de Autorriego-Solar: Riego automatizado con Arduino y monitoreo en red, a cargo de Yerik Nathanael Gracia Antonio, Guillermo Hernández Contreras y Julio Alamea Guzmán, bajo la asesoría del maestro Jesús Alonso Almaraz Bringas.
Más allá de los resultados en el medallero, la presencia de jóvenes nogalenses en plataformas como la FEMECI representa un punto de inflexión en su desarrollo académico y profesional. Estos foros obligan al estudiante a trasladar la teoría del aula hacia la solución de problemas reales de su entorno, como el cuidado del agua y la eficiencia energética en zonas áridas.
Al defender sus prototipos ante jurados especializados, los bachilleres fortalecen competencias críticas que demanda la industria moderna, como el pensamiento analítico, investigación aplicada, trabajo en equipo y comunicación técnica. Para una ciudad industrial y fronteriza como Nogales, este tipo de experiencias despierta vocaciones en áreas de ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) y prepara a los futuros profesionistas con una ventaja competitiva desde el nivel medio superior.
Cosecha de primeros y segundos lugares para CECyTE Sonora
El nivel académico del subsistema se reflejó también en el medallero oficial de la FEMECI 2026, donde las delegaciones femeniles de Plantel Esqueda y EMSaD Bacerac obtuvieron tres importantes galardones estatales.
El primer lugar, en la categoría Química y Biología, se lo adjudicó CECyTE EMSaD Bacerac con el proyecto Nogal Bio Hair, un tinte en polvo para cabello desarrollado por Rosy Goyeneche Vega, Sabine Fimbres Mata e Irene Dávila Varela, asesoradas por la maestra Cruz Elena Montoya Carrera.
El primer lugar, en la categoría Ciencias Ambientales, fue para el plantel Esqueda con ECO-NUEZ, desarrollado por Bárbara Jacqueline Contreras Miguel, Abril Guadalupe Montoya Montaño y Estefany Tarazón Villa, con el respaldo de la doctora Karely Yeraldin Urquijo Durán.
El segundo lugar, en la categoría Agroindustria y Alimentos, fue también para EMSaD Bacerac con Del nogal a tu hogar, integrado por Jasthelyn Quintana Martínez, Angellli Medina Dórame y Julianna Bermúdez Enríquez, bajo la guía del maestro Luis Mario Quiroz Peralta.
La delegación estatal de CECyTE Sonora se completó con innovadores proyectos de los planteles Sahuaripa y Granados, además de otras propuestas de Esqueda y Bacerac en rubros de salud, materiales ecológicos y biotecnología, lo que reafirma el compromiso de la institución con la formación integral de la juventud sonorense.