Una persona fue detenida por las autoridades luego de intentar lesionar con un cuchillo a su vecina cuando esta salía de su domicilio en la colonia Nuevo Nogales.
Este hecho se registró a las 10:44 horas, cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Nueva Japón, en la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban a una persona amenazando con un arma blanca.
Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas y portaba en su mano dicha arma, por lo que, mediante comandos verbales, lograron que la dejara en el suelo y procedieron a su aseguramiento.
Asimismo, se entrevistaron con la reportante, quien manifestó que momentos antes, al salir de su vivienda, fue sorprendida por su vecino, quien intentó lesionarla en el abdomen con un cuchillo; señaló que logró protegerse y recibió el apoyo de otro vecino que intervino para detener la agresión.
La afectada fue trasladada ante el médico calificador, quien determinó que presentaba lesiones que, por su naturaleza, tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
El detenido fue identificado como Noel “N”, de 41 años de edad, y se dio conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana.