Un sujeto fue detenido por la policía tras una persecución sobre la avenida Plutarco Elías Calles en horas de la madrugada, cuando salió huyendo de un local comercial donde intentó robar, mientras era perseguido por el propietario.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 01:15 horas cuando elementos preventivos realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida señalada, a la altura del Mercado de Abastos, y observaron a un sujeto salir corriendo de un establecimiento.
El individuo era seguido por otra persona que les solicitó apoyo, señalando que el sujeto había ingresado a su domicilio, por lo que iniciaron una persecución a pie y lograron alcanzarlo y detenerlo sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines y calle Aviación.
Al entrevistarse con el afectado, de nombre Jesús Alexander, de 24 años de edad, manifestó que momentos antes se encontraba en compañía de su pareja en el interior de su vivienda —parte de la cual está habilitada como negocio de venta de chicharrones y carnitas—, cuando escucharon que derribaron la puerta del inmueble.
Dijo que en ese momento sorprendió al señalado cuando intentaba abrir la caja registradora, quien al verse descubierto salió corriendo, con los resultados antes mencionados.
Por tal motivo, el detenido, identificado como Juan Ramón “N”, de 42 años de edad, fue certificado médicamente y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana para el deslinde de responsabilidades.