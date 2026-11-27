La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, encabezó en la colonia Solidaridad, una nutrida reunión con vecinos del lugar informando de su registro para la coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Fue un espacio de diálogo, de participación y encuentro con nuestra comunidad”, explicó, “convencidos de que escuchar a los vecinos de las colonias, es parte del trabajo de seguir caminando a ras de suelo recorriendo cada rincón de Nogales.
Es importante trabajar en las coincidencias y establecer acuerdos para alcanzar la unidad”, explicó, “con el compromiso siempre de sumar todos los esfuerzos para fortalecer al instituto político en esta etapa del proceso interno para la elección de los coordinadores municipales.