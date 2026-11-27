La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, a través de su programa Proyecto Nogales, concretó la entrega número 12 de rehabilitación integral de sanitarios escolares, en esta ocasión en la Escuela Primaria “Manuela Niebla Viuda de Pedroza”, ubicada en la colonia Pueblo Nuevo. La obra representa una inversión de 108 mil 664.93 pesos y mejora de forma directa la jornada diaria de 575 alumnos, de los cuales 350 son del turno matutino y 225 del turno vespertino.
El coordinador de Programas y Proyectos de Index Nogales, Gabriel Armenta, encabezó la ceremonia simbólica en representación del Consejo Directivo que preside Daniel Rivera Ontiveros y del director ejecutivo Genaro Vecerra Álvarez. Con esta intervención, catalogada como el Proyecto 361 del organismo, la asociación alcanza 12 planteles concluidos de un total de 14 proyectos autorizados para este ciclo, mientras los equipos técnicos continúan las labores en los dos restantes.
Durante el acto protocolario, Gabriel Armenta detalló los trabajos ejecutados en el plantel bajo la supervisión del contratista de obra civil Edgardo Cruz. Las mejoras abarcan distintas áreas clave para la higiene escolar: en el área de mujeres se realizó el ajuste y limpieza de pasaderas, puertas y mamparas divisorias; instalación de seis tazas de baño, desazolve profundo de líneas, dos lavamanos nuevos con llaves y tuberías sobre mesa de vitropiso, resane, limpieza general y pintura interna en paredes, mamparas y cielos.
En el sanitario de hombres se efectuó la rehabilitación de puertas y mamparas; instalación de tres tazas de baño, desazolve de líneas, dos lavamanos completos, dos mingitorios con llaves de una sola descarga, una lámpara nueva, limpieza profunda y pintura general. En el área común y bebederos se procedió con la limpieza, resane y pintura en paredes externas, rejas y cielo del acceso a los baños; colocación de dos lámparas, así como la rehabilitación completa de bebederos con filtros, llaves y tubería nueva.
A la entrega acudió la directora de Educación Municipal, Eva Leticia Benítez Arriola, quien dirigió un mensaje a la comunidad educativa. Por su parte, Erika Andrade, integrante del Comité del Programa Proyecto Nogales, entregó la placa simbólica que acredita el respaldo del sector productivo.
El agradecimiento oficial corrió a cargo de los directivos del plantel: el maestro Lisandro Javier Armenta Rosas, director del turno vespertino, y la maestra Alma Iliana López Gutiérrez, directora del turno matutino; ambos destacaron la relevancia de contar con instalaciones dignas para la formación básica de los menores.
Esta iniciativa mantiene un alto impacto social en la frontera, pues en estos planteles públicos estudian hijos de colaboradores de la industria maquiladora y manufacturera de exportación local. Los recursos aplicados provienen del fondo aportado por las 22 empresas socias que integran el Programa Proyecto Nogales en 2026, cuyo compromiso social permite transformar el entorno educativo de la ciudad.