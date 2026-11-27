El equipo “Silicon Sunset”, integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), conquistó el primer lugar nacional en la categoría Industria Eléctrica y Electrónica durante la fase nacional de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM 2026), celebrada en Puebla, Puebla. Tras cinco jornadas de evaluación científica y tecnológica del 23 al 27 de noviembre, la delegación de la casa de los Potros subió al podio principal para recibir el trofeo y el diploma que acreditan su supremacía ante institutos tecnológicos de todo México.
La hazaña académica lleva la firma de los jóvenes talentos América Citlalic Cruz Dueñas, Ángel Erubiel Gómez Ramos, Daniel Fernando Laguna, Manuel Antonio Acosta Sánchez y Luis Ángel Vega Ávila, quienes contaron con la asesoría especializada de los docentes Fabián Vásquez Sesteaga e Ignacio Javier Vázquez Cuevas. El anuncio de los resultados detonó una emotiva celebración entre los representantes fronterizos dentro del recinto sede, donde autoridades educativas federales y estatales entregaron el reconocimiento oficial al equipo sonorense.
Previo a su viaje a territorio poblano, en entrevista para 107.9 Más Radio, el estudiante de Ingeniería Industrial Luis Ángel Vega Ávila explicó que “Silicon Sunset” surge como una respuesta estratégica ante el auge mundial en la industria de los semiconductores y microchips. El desarrollo tecnológico plantea soluciones de alto valor para fortalecer la competitividad de Nogales, de Sonora y del país en cadenas productivas de vanguardia electrónica.
Este campeonato nacional consolida una temporada histórica para el Instituto Tecnológico de Nogales, bajo la dirección de Sonia Regina Meneses Mendoza, luego de que su delegación académica obtuviera también cuatro galardones absolutos y 27 medallas en la Olimpiada Estatal del Conocimiento en Cananea. Asimismo, durante la ceremonia inaugural del InnovaTecNM 2026 en Puebla, la comitiva nogalense tuvo oportunidad de saludar al director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), maestro Ramón Jiménez López, quien constató el empuje innovador de la juventud fronteriza.
A través de sus plataformas oficiales, el Tecnológico Nacional de México campus Nogales celebró con orgullo esta victoria que coloca el nombre de la institución en lo más alto del ámbito científico nacional. La comunidad tecnológica felicitó a los estudiantes y asesores por su talento, dedicación y creatividad, al tiempo que los exhortó a continuar su trayectoria por la senda del éxito como máximo referente del orgullo potro.