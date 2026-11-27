La próxima reapertura de la estación cuarentenaria para el cruce de ganado por Nogales detonará la reactivación económica de los ranchos de la región y devolverá competitividad a los productores sonorenses al reducir sus costos logísticos, ya que actualmente los ganaderos deben trasladar sus animales hacia otras fronteras más lejanas, lo que encarece la operación y merma sus márgenes de ganancia frente al mercado estadounidense, declaró el presidente municipal Juan Gim Nogales.
Aunque todavía no se confirma la asistencia del gobernador Alfonso Durazo al acto protocolario, el Ayuntamiento mantiene coordinación directa con la Unión Ganadera Regional de Sonora, presidida por Juan Ochoa Valenzuela, para respaldar las gestiones binacionales. Con la reactivación de este punto fronterizo —considerado históricamente uno de los más importantes del país para la exportación—, se estima que el flujo diario pase de 900 a un rango de entre mil 500 y dos mil cabezas de ganado.
Primeramente economía, primeramente que se activen los ranchos, que se vuelvan a activar toda esa región donde todos los ganaderos consideran el cruce por aquí, por Nogales; por otras ciudades no menos importantes la logística se les hace más costosa y ese costo se lo tienen que aplicar al final de cuentas al costo del ganado, comentó el alcalde.
Sobre las restricciones previas derivadas de las alertas por el gusano barrenador, el alcalde mencionó que ambas naciones acordaron reforzar los filtros de sanidad animal en ambos lados de la frontera para descartar cualquier riesgo de contaminación en los hatos, por lo que estos ajustes técnicos destrabaron las inspecciones pendientes y permitieron fijar el reinicio de operaciones en esta frontera.
Sí, cambios muy importantes donde se debe de cuidar esa parte de sanidad y que el animal no pudiera ir contaminado; esa parte está muy bien cuidada también por el lado de México y no se diga de los Estados Unidos, entonces al final de esto se pusieron de acuerdo, se elimina ese riesgo y es cuando ya está próximamente la apertura de este cruce de ganado por Nogales, indicó.