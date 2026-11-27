Un hombre en condición de calle fue internado de emergencia en el Hospital IMSS-Bienestar luego de ser atacado por un par de sujetos que le rociaron combustible y le prendieron fuego, en hechos ocurridos en el sector comercial El Greco.
Se trata de quien fue identificado como José Luis, de 32 años, originario del estado de Chihuahua y sin domicilio en esta frontera, quien sufrió quemaduras de segundo grado en el tórax, abdomen y brazo derecho.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, se encontraba en el lugar cuando llegaron dos sujetos, a quienes describió como personas en situación de calle. Los individuos le reclamaron que no debía permanecer en el sitio y, momentos después, presuntamente le arrojaron un líquido inflamable para posteriormente prenderle fuego.
José Luis relató que, al percatarse de las llamas, logró quitarse la camiseta que ya se estaba incendiando y abandonó el lugar mientras presentaba diversas lesiones provocadas por las quemaduras.
El afectado señaló que se dedica al lavado de vehículos y limpieza de vidrios. Tras caminar varias calles, llegó hasta el periférico Luis Donaldo Colosio, donde solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal, a quienes narró lo ocurrido.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar, donde recibió atención médica especializada por las lesiones sufridas.
La víctima manifestó que actualmente no cuenta con un domicilio fijo en Nogales y que pernoctaba debajo de un árbol en un predio de la colonia San Carlos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad ni la detención de los presuntos responsables de la agresión.