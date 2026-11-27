Con el propósito de recaudar fondos para sus actividades de convivencia y promover una vejez activa, el Club Edad de Oro invita a las familias nogalenses a participar en su bazar este sábado 28 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas, en la Plaza Miguel Hidalgo.
Cindy Fabiola Fraijo Gómez, coordinadora del club y abogada de la Procuraduría del Adulto Mayor, informó que las personas asistentes podrán encontrar comida, ropa, artículos de decoración y bebidas, además de disfrutar de un ambiente de convivencia.
Habrá música para que puedan pasar un evento agradable en familia, expresó, al invitar a la comunidad a sumarse a esta actividad y contribuir a la recaudación de fondos para el club.
Las actividades del club se realizan de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones de DIF Nogales. Quienes deseen conocer más sobre este espacio pueden solicitar información directamente con la coordinadora, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
A través de estos espacios, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales promueve la participación de las personas adultas mayores y su acceso a actividades que contribuyan a una vida activa y con mayores oportunidades de convivencia.