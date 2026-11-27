En un contexto donde la gestión pública tradicional suele quedar atrapada entre muros administrativos, Julia Huerta, aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, hizo un llamado contundente a privilegiar la cercanía social como eje rector de cualquier proyecto político y de gobierno, reafirmando que la verdadera planeación estratégica nace en la calle, escuchando directamente a la ciudadanía.
Durante sus recientes jornadas de trabajo comunitario en esta frontera, Huerta resaltó que el impacto positivo que la Cuarta Transformación (4T) ha generado en la calidad de vida de millones de familias en México, y de manera muy especial en Sonora y en los hogares nogalenses, solo puede sostenerse y profundizarse mediante una presencia permanente en las colonias.
“En un mundo lleno de oficina y escritorio, ser territorio y gente es parte fundamental para orquestar una planeación estratégica real. Los diagnósticos que importan no se hacen detrás de un monitor, sino caminando las calles, mirando a los ojos a nuestras vecinas y vecinos, y entendiendo de primera mano cómo los programas y políticas de la Cuarta Transformación están cambiando la realidad de nuestra frontera”, expresó Julia Huerta.
Diálogo directo y organización comunitaria rumbo al 2027
Alineada con el impacto de Morena y los principios fundacionales del movimiento, Julia Huerta enfatizó que la legitimidad y la fuerza de la transformación radican en el respaldo popular. En este sentido, destacó los avances de los recorridos barrio por barrio y casa por casa, así como los diálogos abiertos y asambleas informativas que ha encabezado en diversos sectores de Nogales, espacios que han servido para recoger el sentir ciudadano y fortalecer el tejido social.
Con la mirada puesta en los retos rumbo al proceso de 2027, la aspirante señaló que la organización desde abajo es la única garantía para dar continuidad al segundo piso de la transformación, consolidando la soberanía nacional y el desarrollo con justicia social en el norte del país.
“Nuestra brújula es muy clara y responde a la máxima que nos ha guiado desde el inicio de este movimiento: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El respaldo que hoy sentimos en cada colonia de Nogales nos confirma que la gente quiere que siga la transformación, pero la quiere cercana, honesta y trabajando a ras de suelo”, puntualizó.
El protagonismo de las mujeres en la transformación de Nogales
Julia Huerta resaltó el momento histórico que vive México con el liderazgo femenino al frente de las decisiones más importantes de la vida pública, destacó que en Nogales las mujeres son el motor principal de la organización comunitaria y de la defensa de los derechos sociales.
Reiteró su compromiso de redoblar esfuerzos en el trabajo territorial, manteniendo abiertas las puertas al diálogo permanente con todos los sectores productivos, sociales y vecinales de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto de nación de Morena en Sonora.
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