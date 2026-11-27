Con la intención de proteger las instalaciones contra el vandalismo, garantizar los insumos y dar mantenimiento continuo a los sanitarios de la Unidad Deportiva Estrellas Nogales, el Gobierno Municipal fundamentó en la Ley de Ingresos el cobro de cinco pesos por el uso de los que serán nuevos baños proyectados para el área infantil, una acción que responde a la necesidad de atender una afluencia estimada de más de 24 mil visitantes mensuales en una zona que carece de ligas deportivas que cuiden el espacio.
De acuerdo con el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, esta infraestructura forma parte de un proyecto integral de remodelación gestionado por el alcalde Juan Gim Nogales ante el gobernador Alfonso Durazo, el cual contempla la construcción de sanitarios familiares y accesibles para personas con discapacidad, ya que este es un espacio para cientos de familias que no necesariamente practican un deporte. Por ello, las autoridades proyectan instalar un sistema de acceso controlado con redil que permita supervisar el flujo de usuarios y evitar robos o daños.
Por lo que la opción que dimos nosotros es poner unos baños con redil para poder dar una seguridad a los daños que nos hacen, a los robos que nos hacen y poder también tener una administración de saber cuántas personas entran, cuánto se gastó en papel, cuánto se gastó en baños. Nosotros aproximadamente en esa área tenemos una afluencia de 8,067 personas a la semana; multiplicándolo al mes, son alrededor de 24,000 personas en un estudio aproximado que tenemos. Eso nos dice que la necesidad de los sanitarios es muy importante, comentó el director.
Si resulta exitoso este programa piloto, que ya se encuentra avalado por el Consejo Consultivo y Directivo, la dependencia proyecta replicarlo en otras unidades deportivas con carencias similares como La Mesa, Gómez Morín, Villa Sonora y El Represo. Además, se planea el desarrollo de una plataforma digital para que los atletas registrados y personas con credencial de discapacidad del DIF ingresen sin pagar mediante un código QR directamente en los baños.
Esa es la intención también: que se tenga un acceso con las personas que tengan la credencial de discapacidad del DIF, que tengan la credencial del Instituto del Deporte como deportistas, que tengan ese libre acceso; entonces es parte del proyecto también que se está trabajando, mencionó.