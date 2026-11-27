La propuesta, avalada por el Cabildo el pasado 25 de noviembre, contempla ingresos por 2 mil 473 millones 693 mil 91 pesos con 78 centavos para el próximo ejercicio fiscal. Su integración prioriza la protección de la economía familiar, sin considerar nuevos impuestos ni aumentos en los existentes.
Para formalizar la entrega acudieron la tesorera municipal, Emma Lizeth Maldonado Padilla; el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio; el director de Ingresos, Ulises C. Kimball, y el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz.
La licenciada Alma Salazar, directora de Dictaminación de Proyectos de Ley de Ingresos, recibió la documentación con la que se dará continuidad al análisis legislativo de la propuesta municipal.
Dentro de las estimaciones para 2027 se incluyen 219 millones 435 mil 594 pesos con 43 centavos por impuestos, así como 123 millones 981 mil 390 pesos con 41 centavos por derechos. También se prevén mil 156 millones 640 mil 378 pesos con 28 centavos en participaciones estatales y federales, entre otros conceptos.
Estos recursos constituyen la base financiera para planear la operación de los servicios municipales y los programas y proyectos previstos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.
La elaboración del documento fue resultado del trabajo de la Tesorería Municipal y de la revisión de las y los integrantes del Cabildo, quienes construyeron los acuerdos necesarios para aprobar su remisión al Poder Legislativo.
El proceso de planeación continuará con la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, que deberá someterse a consideración del Ayuntamiento antes de finalizar diciembre, con el propósito de definir la distribución de los recursos conforme a las necesidades de Nogales.