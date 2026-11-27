Con el reconocimiento a Jesús Flaviano Valles Soto como Policía del Mes de octubre, así como a los bomberos Fernando Zubieta Torrecillas y Alejandra Arredondo Aguilar, el Gobierno Municipal celebró su ceremonia mensual de estímulos, encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales, quien utilizó su espacio al micrófono para realizar también el anuncio de la próxima entrega de tres patrullas donadas por el Gobierno del Estado, con las que el municipio superará las 120 unidades para la movilidad de los elementos.
Valles Soto superó en la terna a los agentes Israel Barriga y Javier Jiménez Hernández tras detener a una persona con orden de aprehensión vigente; mientras tanto, los elementos remunerado y voluntaria del Cuerpo de Bomberos —corporación que recién cumplió 109 años— recibieron su distinción por su entrega en la labor y el salvamento de los ciudadanos fronterizos.
Siempre el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, siempre se alcanza, siempre tiene resultados. No hacerlos tendría un resultado muy diferente al que se hace hoy. Por eso el reconocimiento también va de la mano con ese resultado que se hace en la mesa de seguridad, manifestó el alcalde.
En el evento se contó con la presencia del regidor integrante de la Comisión de Honor, Promoción y Justicia de Seguridad Pública, Martín Ortega López, así como del comisario de la institución de resguardo, Luis Arturo Corrales Ley, y del capitán de la 45.ª Zona Militar, Antonio Lucas Castillo; la ceremonia terminó, como es costumbre, con la participación y el reconocimiento de las familias de los homenajeados.
Cuando empezó esto hace cinco años, empezamos a reconocerlos y empezamos a invitar a las familias; le pedí al comisario, a los organizadores, que invitaran a las familias porque un reconocimiento no lo recibimos todos los días, mencionó.