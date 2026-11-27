Hipólito Sedano Ruiz expresó su felicitación y respaldo a Lorenia Valles Sampedro, luego de que Morena la presentara como precandidata única a la gubernatura de Sonora para el proceso electoral de 2027.
El aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Nogales destacó la trayectoria de Valles Sampedro, su participación de tres décadas en el movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador y su compromiso con los principios de justicia social, honestidad y servicio al pueblo.
Sedano Ruiz consideró que este nuevo momento representa una oportunidad para fortalecer la unidad, la congruencia y el trabajo colectivo, colocando siempre el bienestar de los sonorenses por encima de cualquier interés personal.
Asimismo, reconoció la importancia del diálogo y la madurez política entre los distintos liderazgos del movimiento, señalando que la unidad debe construirse con respeto, convicciones y apego a los principios fundamentales de la Cuarta Transformación.
Subrayó que la filosofía obradorista tiene como pilares la cercanía con el pueblo, la sensibilidad social y el compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan, valores que deben reflejarse en las acciones cotidianas de quienes participan en la vida pública.
Finalmente, Sedano Ruiz reiteró su felicitación a Lorenia Valles y expresó su disposición de contribuir, desde Nogales, al diálogo, la participación ciudadana y el trabajo conjunto en favor de las familias sonorenses.