El talento científico y tecnológico de esta frontera brilló en la capital del estado a través de la delegación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) Plantel Nogales II, cuyos estudiantes cosecharon dos primeros lugares y un tercer lugar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Sonora 2026 (FEMECI 2026).
La competencia se celebró el 26 de noviembre en Hermosillo, en el marco de la Expo Sonora de Ciencias, Tecnología y Humanidades, bajo la organización del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía y Turismo, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) y la Secretaría de Educación y Cultura.
Los jóvenes nogalenses, conocidos con orgullo como los “Chureas”, sobresalieron en el nivel medio superior con propuestas de alto rigor técnico: en el primer lugar en Sistemas Informáticos, los alumnos de la Formación Laboral Básica de Semiconductores conquistaron la cima estatal con el proyecto Simulador de Cuarto Limpio, una herramienta que integra tecnología de realidad virtual para recrear entornos controlados de alta precisión.
Se suma el primer lugar en Medicina y Ciencias de la Salud, donde integrantes de la misma especialidad de Semiconductores obtuvieron el máximo galardón con el Traductor Sensorial de Vibraciones Vocales, un dispositivo diseñado para transformar las vibraciones de la voz y servir de apoyo en terapias para personas con discapacidad auditiva.
El tercer lugar en Ingenierías fue para estudiantes de primer semestre del Club de Robótica, quienes subieron al podio con el proyecto Caída Libre, prototipo estructural y de programación que demostró la solidez de las nuevas generaciones del plantel.
Semillero estratégico para la industria y la innovación
El desempeño del COBACH Nogales II refleja el impacto directo que tiene la vinculación temprana con plataformas científicas como la FEMECI en la formación profesional de la juventud. Para una ciudad con vocación manufacturera y tecnológica como Nogales, que alumnos de bachillerato desarrollen simuladores de cuartos limpios —espacios esenciales en la industria de los semiconductores— o dispositivos biomédicos representa una ventaja competitiva decisiva.
Este tipo de competencias exige a los estudiantes trasladar el conocimiento teórico a prototipos funcionales, defender sus metodologías ante jurados especializados y resolver problemas reales con creatividad. A su vez, el logro de los alumnos de primer semestre en robótica confirma que el interés por las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se consolida desde el inicio de la educación media superior.
Directivos del COBACH Plantel Nogales II reconocieron el esfuerzo, la disciplina y el talento de sus estudiantes, así como el acompañamiento constante de sus asesores académicos. Con estos reconocimientos avalados por el COECYT, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa y proyecta a sus jóvenes como los futuros líderes de la innovación en Sonora.