Los avances alcanzados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como la importancia de darles continuidad, fueron los temas centrales del encuentro que sostuvo Hipólito Sedano Ruiz con residentes de la colonia San Miguel.
Durante la reunión, el aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la 4T compartió con las familias su visión sobre los resultados de este proyecto político, destacando la importancia de que la ciudadanía conozca las acciones emprendidas en los distintos órdenes de gobierno.
Sedano Ruiz sostuvo que defender lo alcanzado también implica reconocer los desafíos pendientes y mantener como prioridad el bienestar de las familias.
En ese sentido, hizo referencia a los principios de justicia social, sensibilidad humana y cercanía con el pueblo que forman parte de la filosofía obradorista, señalando que estos deben reflejarse en las decisiones y acciones de quienes ejercen responsabilidades públicas.
Asimismo, destacó la importancia de mantener espacios de diálogo con los ciudadanos, escuchar sus planteamientos y promover la participación comunitaria en los asuntos relacionados con el desarrollo de Nogales.
Finalmente, Sedano Ruiz agradeció a las familias de San Miguel por recibirlo y compartir este encuentro, reiterando su convicción de que el futuro de la ciudad requiere trabajo conjunto, continuidad en los proyectos que ofrecen resultados y atención a las necesidades que aún enfrentan sus habitantes.