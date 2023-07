Notifican pro Marcelistas detalles sobre encuesta nacional

Nogales, Son

Este jueves estuvo en Nogales Jesús Villalobos como representante en Sonora de Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la sucesión en la presidencia de México, quien manifestó se mantiene en recorrido por todos los municipios del Estado para favorecer este proceso, donde aseguró encuentra coincidencias en las distintas expresiones a favor del ex canciller.

Consideró importante precisar algunos puntos porque hay alguna incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre cómo se llevará la selección, por lo que recalcó será a través de una encuesta aleatoria nacional con un muestreo en los 300 distritos electorales.

Se llevará a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre, con la consideración de 4 y 5 de septiembre se procesen los datos y el día 6 estén en posición anunciar quien encabezará la coordinación de los comités de defensa de la 4T.

En la conferencia estuvo acompañado de la coordinadora local Margarita Lara y la representación del distrito Eloísa Flores, quienes piden a la sociedad cuando la encuesta toque a tu puerta, Marcelo Ebrard sea la respuesta.

“Este proceso se está llevando ya desde hace algunas semanas a la fecha y concluye las visitas de todas y cada una de las famosas corcholatas el día 27 de agosto, concluyen las asambleas, las reuniones, las entrevistas para todos ellos y a partir del 28 inicia una encuesta a nivel nacional”, dijo.

Expresó es una encuesta que va a ser dirigida al público en general, ya que algunas personas piensan que es exclusiva para las gentes de Morena o sólo para personas que simpatizan con Morena.

“Es una encuesta que va a ser de manera general hacia toda la población, lógicamente como es encuesta tendrá una muestra, no se va a alcanzar a llevar la encuesta a todos los ciudadanos, pero a cualquiera de los que estamos aquí nos puede tocar en nuestra casa la encuesta”, recalcó.

“Es en los domicilios, es en las casas, no hay que salir a una plaza, no hay que salir a una escuela, no hay que salir a algún lugar a emitir el voto como en algunos otros procesos se ha dado, aquí es encuesta abierta y encuesta en domicilio”, señaló.