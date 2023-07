Novio de Bebe Rexha la criticaba

Los Ángeles

A pesar de que muchas celebridades e incluso marcas han optado por ser inclusivas y adoptar estándares de belleza más amplios, aún hay personas que consideran que los kilos de más son sinónimo de descuido.

Tal es el caso del novio de Bebe Rexha quien sin dudarlo lo denunció en redes sociales luego de que el hombre la criticara por un aumento de peso, por lo que la cantante no dudo en hacer públicas las conversaciones que él le envió.

La cantante de “I’m Good (Blue)” publicó en su cuenta de Instagram el mensaje, en el que su pareja Keyan Safyari le escribió porque quería ser “honesto” sobre su aspecto.

“Siempre dije que sería honesto contigo y tu cara estaba cambiando, así que te dije que sí… esa era la conversación que estábamos teniendo y preguntaste”, decía el texto.

A continuación, supuestamente la llamó la atención por haber engordado “15 kilogramos”.

Safyari supuestamente argumentó que Rexha, de 33 años, estaba “tratando de encontrar razones para romper” con él.

“No utilices algo así para convertir en arma tu ira o ansiedad o cualquier inseguridad que puedas tener, sabes que siempre me has parecido preciosa y que te he querido pase lo que pase”.

Hasta el momento no está claro si Rexha y Safyari, que comenzaron a salir en 2020, han roto su relación oficialmente tras las críticas del hombre contra la cantante.

“¿Debería fingir que no ha pasado y que no pasa nada? Vamos, engordo un kilo y me llamas gordita y gorda. Eso no significa que no me quieras”, escribió la intérprete.

Los mensajes aparecen luego de que la famosa, quien se ha sincerado sobre sus problemas de imagen corporal, se abriera sobre su diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) en mayo.

“Literalmente subí 10 kilos muy rápido, quizá un poco más. Pero tenemos que ser positivas y mostrar amor a la gente”, dijo durante una aparición en “The Jennifer Hudson Show”.