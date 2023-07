Opera Agencia Fiscal con normalidad en vacaciones

Nogales, Son

La Agencia Fiscal de Nogales mantiene operaciones normales en atención de servicios al contribuyente en todos los servicios, esto aun con el período de asueto de verano para servidores públicos estatales y municipales.

Información proporcionada por personal de la dependencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, señaló que han mantenido una afluencia baja durante toda la semana, por lo que consideran importante informar a la comunidad que mantienen abiertos sus servicios.

Explicaron que se mantienen servicios de renovación de licencias, expedición de placas ya sea por revalidación o primera vez, pagos a conceptos estatales como son la carta de no antecedentes penales, de no empleado estatal y de no inhabilitación, así como pagos de impuestos al 2%, entre otros.

La operación al servicio de la comunidad usuaria se mantiene de forma normal de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, por lo que pueden aprovechar la baja afluencia para visitar las instalaciones y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Precisaron que uno de los servicios vigentes son la celebración de convenios por adeudo de placas, con la precisión que se autorizan a 5 meses y se inicia con el 35% del adeudo para enganche.

Respecto al costo por revalidación de placas vehiculares, actualmente tiene un costo de 2 mil 170 pesos de este año 2023, ya que tiene recargos al 50%, que se incrementa en caso de recibir una notificación de requerimiento.