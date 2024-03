Osos suman a Swift

CHICAGO, Ill

Los Osos de Chicago llegaron a un acuerdo con el corredor elegido al Pro Bowl D’Andre Swift por tres años, confirmó el lunes una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los agentes libres no pueden firmar oficialmente con los equipos antes del miércoles. El acuerdo será por 24 millones de dólares, de los cuales 15,3 millones son garantizados, según se reportó.



El equipo adquirió a Swift, de 25 años, en un canje el día del Draft del año pasado y tuvo su mejor temporada con el equipo. Corrió para un máximo de carrera de 1.049 yardas y cinco touchdowns para ser elegido al Pro Bowl por primera vez.

Swift pasó sus primeras tres campañas con Detroit y tiene 593 acarreos con 2.727 yardas y 23 anotaciones en su carrera. Además ha atrapado 195 pases para 1.412 yardas y ocho touchdowns. Swift se une a Khalil Herbert y Roschon Johnson en el cuadro ofensivo de Chicago.

Los Osos han estado ocupados desde la semana. Acordaron extender el contrato del cornerback elegido al Pro Bowl Jaylon Johnson por cuatro años y 76 millones, de los cuales 54,4 millones son garantizados, además de que firmaron al veterano safety Kevin Byard por dos años.

Chicago terminó con marca de 7-10 el año pasado. El equipo tiene la primera y novena selección del Draft de abril.