O’Ward acaba en segundo

SAN PETERSBURGO, Fla

Patricio O’ Ward arrancó la temporada en la IndyCar de la mejor forma.

El mexicano tuvo un debut prometedor en St. Petersburg al finalizar en la segunda posición.

Pato O’ Ward, de Arrow McLaren, le sacó todo el jugo posible a su monoplaza para terminar en los puestos de honor.

Pese a no tener un arranque tan favorable, al perder una posición en la largada, el regiomontano fue tomando ritmo conforme fue transcurriendo la carrera.

En la parrilla de salida, Pato no pudo retener su tercer lugar. En el primer giro fue rebasado por Colton Herta (Andretti Global).

Sin embargo, recuperó rápido la posición y para la vuelta 33 ya se encontraba en el segundo sitio, por detrás del ganador de la competencia, el estadunidense y dos veces campeón, Josef Newgarden (Penske), quien controló las acciones desde la pole position.

Patricio OWard arrancó bien la temporada



Pato cayó por un momento a la octava posición en su segunda parada en pits, pero retomó el subliderato en el giro 68, posición que no volvió a compartir dentro de las 100 vueltas pactadas en el circuito callejero de St Petersburg, en Florida.

Esta es la séptima campaña del mexicano en la categoría de monoplazas más importante de los Estados Unidos.

La tercera posición fue para el neozelandés Scott McLaughlin, con lo que Penske hizo el 1-3 en la primera fecha del campeonato.

Team Penske silenció las críticas recientes hacia el manejo de la serie al dominar el domingo la carrera inaugural de la temporada de IndyCar con la victoria de Josef Newgarden desde la pole en las calles del centro de San Petersburgo.

Pero Scott McLaughlin y Will Power, pilotos de Penske, terminaron tercero y cuarto respectivamente. El trio de Penske superó a todos los pilotos de Andretti Global, dos días después de que el propietario del equipo Michael Andretti le exigió a Roger Penske vender la serie IndyCar si no está dispuesto a incrementar la inversión en promoción y mercadeo.



Colton Hertha, como quinto lugar, fue el mejor ubicado de Andretti, que tuvo un día complicado con su nuevo piloto Marcus Ericsson. El excampeón de las 500 Millas de Indianápolis perdió energía a mitad de la carrera y terminó en el 25to puesto de 27 monoplazas. Ericsson ganó la edición del año pasado en San Petersburgo, que celebraba su 20mo gran premio en el reconocido evento de circuito callejero.

El campeón vigente del IndyCar, Alex Palou, terminó sexto para Chip Ganassi Racing, y Felix Rosenqvist fue séptimo en su debut con Meyer Shank Racing.

Alexander Rossi de McLaren fue octavo, mientras que Scott Dixon de Ganassi y Rinus Veekay de Ed Carpenter Racing completaron los 10 primeros. Santino Ferrucci impresionó en la 11ma posición para A.J. Foyt Racing que concretó una alianza con Penske.



La victoria para Penske fue su tercera carrera inaugural ganada este año. Su equipo de automovilismo deportivo IMSA ganó el Rolex 24 en Daytona, y otro de sus equipos ganó la semana en el inicio de la WEC en Catar.

Penske abrazó a Newgarden tras el triunfo y las cámaras de NBC capturaron su conversación: “Estaba pensando en ti al final de esa carrera, seguir seguro, así como me dijiste”.

Newgarden luego dio contexto acerca de la conversación

“Roger me estaba diciendo, si tienes una gran ventaja, asegúrate de aferrarte a ella y no arriesgarla”, dijo Newgarden.