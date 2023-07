Padece joven desplazamiento forzado de Guerrero

Nogales, Son

Uno de los mexicanos desplazados en su lugar de origen por el tema de la violencia es Misael, un joven que sufrió persecución policiaca y al sentir en peligro su vida y de su familia, decidió abandonar todo y huir, esto en Chilpancingo, Guerrero.

Ahora él se encuentra en Nogales, asilado en el albergue Casa de la Misericordia y Todas las Naciones, en espera de que se le otorgue una cita para solicitar de forma oficial asilo humanitario ante las autoridades de migración de los Estados Unidos de Norteamérica.

“El motivo del porqué hui de mi tierra fue porque los policías me golpearon, me amenazaron que si yo decía algo ellos me iban a matar”, dijo, al contar parte de su historia.

“Yo trabajo de albañilería, salí a trabajar fuera, llegando ellos me desconocieron, ellos me dijeron que yo andaba de halcón, pero eso no fue cierto”, agregó.

“Me llevaron dos horas detenido según ellos, pero en lugar que le llevaran a los separos, me llevaron a otro lugar y me empezaron a golpear, ellos querían que yo confesara que era halcón, que yo era, que yo participaba con la gente mafiosa”, recalcó.

Manifestó que sabe es extremadamente peligroso porque ellos no van con solo con él, sino que van hasta con la familia, máxime que le dijeron que si decía algo o los denunciaba, irían contra su familia también.

“Es inseguro allá, mi país es inseguro ahorita, hasta el mismo gobierno es cómplice de la misma mafia, sí, yo aquí ahorita con la oportunidad si Dios quiere que me brinden, yo me sentiría feliz, yo les diría a mis familiares que se vinieran, que hicieran la lucha de salir de Chilpancingo”, manifestó.

Destacó que estos son los motivos con los que busca le den refugio hacia Estados Unidos, precisamente porque allá en su ciudad de origen ya no encuentra seguridad.

Indicó que en el albergue la ayudaron con los trámites para la cita ante las autoridades de migración estadounidense y se manifestó estar en espera, con un especial agradecimiento a las personas que atienden el albergue porque les han tratado muy bien y está contento, principalmente porque se siente seguro.